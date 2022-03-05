وزير الخارجية الأمريكي: الحرب لم تسر كما كان يظن أو يخطط لها بوتين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الحرب لم تسر كما كان يظن أو يخطط لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف في تصريحات لشبكة "بي بي سي"، أن الولايات المتحدة تبحث دائمًا عن فرص للدبلوماسية والحوار.

وأشار إلى أنّ محادثات وفدي أوكرانيا وروسيا لا تسفر عن شيء، مؤكّدًا أن واشنطن ستدعم أي خيار يريده الأوكرانيون.

وشدد على أن واشنطن لا تسعى لتغيير النظام في روسيا، وأنه وعلى الشعب الروسي أن يختار قيادته.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.