قالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، إن "الدولة المصرية استطاعت إثبات أنها على قدر المسئولية فيما يتعلق بسلامة وحياة أبناء الوطن في الخارج".

وأشارت مكرم، خلال اتصال هاتفي مع برنامج برنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، مساء اليوم السبت، إلى أن مشهد نقل المصريين المتواجدين في أوكرانيا يدل على اهتمام القيادة السياسية بأبناء الوطن في الخارج خاصة في أوقات الأزمات.

ونوهت إلى أن الدولة المصرية تحركت منذ أن تلقت وزارة الهجرة استغاثات الأسبوع قبل الماضي من أسر الطلبة المتواجدين في أوكرانيا بعد تداعيات الأزمة هناك، مبينة أنه تم تشكيل غرفة عمليات على الفور لمتابعة الأزمة.

وتابعت: "دائما كانت هناك جلسات حوارية افتراضية مع الطلبة المتواجدين في أوكرانيا لتوصيل صوت الطلبة إلى الحكومة المصرية".

وأكدت على أن قرار نقل الطلاب المصريين المتواجدين في أوكرانيا أثلج صدور الجميع سواء الأسر أو الطلبة.