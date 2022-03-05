كشف تقرير صحفي تونسي، عن فسخ الإيفواري، سليماني كوليبالي، لاعب النجم الساحلي التونسي، عقده مع ناديه، خلال الساعات الماضية، من طرف واحد وذلك على غرار ما قام به مع الأهلي من قبل.

وأكدت إذاعة "راديو موازيك أف ام" التونسية، في تقرير لها اليوم: "كوليبالي كرر سيناريو الأهلي مع النجم الساحلي، وفسخ عقده من جانب واحد مع النادي التونسي، وغادر النادي في الساعات الماضية مسببًا أزمة كبرى للفريق، الذي قدم تضحيات كبيرة لحل أزمته مع الأهلي ماليًا وقضائيًا".

وأوضحت: "النجم كان وصل لاتفاق في الأشهر القليلة الماضية مع النادي الأهلي لحل قضية هروب النجم الإيفواري من أسوار الجزيرة، وتم إنهاء كافة التفاصيل، ولكن سرعان ما كرر اللاعب سيناريو رحيله عن القلعة الحمراء مرة أخرى".

وحصل الأهلي على عدة أحكام نهائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمحكمة الرياضية الدولية «كاس» بالحصول على الغرامة التي سبق أن تم توقيعها على اللاعب والنجم الساحلي معاً وقيمتها مليون و400 ألف دولار، بجانب فوائد هذه الغرامة على خلفية هروب اللاعب من الأهلي في مايو 2017.