العراق يسجل 7 وفيات و397 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 25 ألفا و41 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 397 إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و307 آلاف و555 إصابة.

وأشار التقرير إلى تعافي 1346 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و254 ألفا و166.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 9 آلاف و887 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى تسعة ملايين و978 ألفا و67 شخصا.