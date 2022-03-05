مساعد وزير الخارجية: تسيير العديد من الطائرات لإعادة جميع المصريين في أوكرانيا

كشف السفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، آخر تفاصيل عودة الطلاب المصريين المتواجدين في أوكرانيا، لافتًا إلى أنه منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية تم عقد غرف لمتابعة كيفية عودة الطلاب بسلام إلى مصر.

وأضاف خلال مدالخة هاتفية مع برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن الطائرة التي خرجت من القاهرة إلى رومانيا أعادت 175 طالبًا إلى مصر، وشهدت أمس الجمعة، عودة 203 ركاب مصريين، مؤكدًا أن خلال الفترة المقبلة سيتم تسيير العديد من الطائرات لعودة المصريين.

واستكمل، أن الحكومة المصرية تعمل على عودة السياح الأوكرانيين المتواجدين في مصر، والذين انتهت فترة إقامتهم إلى دول الجوار، ويتم نقل الطلاب المصريين على نفس الطائرة لعودتهم إلى مصر، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بين وزارة الهجرة ووزارة الخارجية، والحكومة المصرية لعودة جميع المصريين في أوكرانيا.

ووجه مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، رسالة إلى المصريين المتوجدين في أوكرانيا حتى هذه اللحظة، بضرورة توخي الحذر، أثناء التحرك داخل الدولة، وضرورة التواصل المستمر مع السفارة المصرية، متابعًا أن المصري المصاب في أوكرانيا بحالة صحية جيدة، وتم إجلاؤه مع زوجته وأولاده تمهيدًا لعودته إلى مصر، وقد ظهر في العديد من الصور مع سفير مصر في بولندا.