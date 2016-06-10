حاملة الطائرات الأمريكية ترومان تصل شمال بحر إيجه تحسبا للتصعيد في المنطقة

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية «تورمان» شمال بحر إيجه، مساء اليوم السبت، تحسبًا لتصاعد التوترات في المنطقة، وذلك بحسب ما نشرته شبكة «CNN».

ولم يكشف المسؤول، الذي أدلى بتصريحاته للشبكة، عن الموقع الدقيق للسفينة، لكنه أشار إلى أنه ليس من المعتاد العمل في المياه الواقعة في أقصى شمال بحر إيجه.

وقال المسؤول: «في حالة حدوث مزيد من التصعيد، قد يُطلب من البحرية نشر المزيد من الدوريات الجوية المقاتلة في البحر الأسود».

وتابع: «إذا سعت روسيا لإدارة المضيق التركي وطلبت تركيا دعم الناتو، فيمكن استخدام حاملة الطائرات في الدوريات الجوية القتالية فوق البحر الأسود ومضيق الدردنيل».

وتدير تركيا إذن مرور السفن الحربية إلى البحر الأسود، في الوقت الذي يتصاعد فيه القلق بشأن خطط روسيا المستقبلية هناك.

وغالبًا ما تجري الطائرات المقاتلة الأمريكية دوريات جوية للردع، ولا يشير ذلك بالضرورة إلى دخول الولايات المتحدة الصراع الروسي مع أوكرانيا.

وتحلق طائرات ترومان المقاتلة حاليًا فوق رومانيا، كجزء من مهمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»؛ لإظهار وجوده وتصميمه ضد العدوان الروسي.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يقر فيه البنتاجون، أنه قد يتعين عليه إعادة النظر في الوجود العسكري الأمريكي طويل الأمد في أوروبا، وزيادة حجمه في أعقاب العدوان الروسي.