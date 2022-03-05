مدرب برنتفورد يشيد بإريكسن وتوني بعد الفوز على نوريتش

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أشاد توماس فرانك المدير الفني لبرنتفورد بالفوز 3 /1 على ملعب نوريتش سيتي، كما امتدح الثنائي إيفان توني وكريستيان إريكسن.

وسجل الدنماركي إريكسن مشاركته الأولى من البداية، منذ تعرضه لسكتة قلبية في مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا في يورو 2020، ونفذ ركلة ركنية في الدقيقة 32 حولها توني إلى هدف السبق لبرنتفورد.

وتقمص توني دور البطولة بتسجيله الأهداف الثلاثة (هاتريك) لبرنتفورد.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) عن فرانك قوله "توني لا يستحق الإشادة فقط بسبب أهدافه الثلاثة، لكنه قدم أداء متميزا اليوم".

وأضاف "تحتاج في المباريات مثل هذه ، أن يظهر اللاعبون الكبار بشكل جيد، وقد تحقق ذلك ،".

وأشار "الفوز يعني شيئا ما بالنسبة لكريستيان، لقد أراد الظهور بشكل جيد معنا وأن يضمن نجاحنا في تحقيق الفوز".

وأوضح "أعتقد أنه كان جيدا لكني أعتقد أنه سيكون أفضل، واثق من أنه سيقول أن بإمكانه الظهور بشكل أفضل".

وختم بالقول "من المذهل مشاهدته وهو مهم للغاية بالنسبة لنا".