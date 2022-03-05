وسائل إعلام عالمية تعلق عملها من روسيا في أعقاب قمع الكرملين

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علقت وسائل إعلام غربية عملها من روسيا بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها موسكو ضد وسائل الإعلام الأجنبية.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا جديدا دخل حيز التنفيذ أمس الجمعة، ينص على فرض غرامة كبيرة والسجن 15 عاما لنشر معلومات كاذبة بشأن القوات المسلحة.

وقال المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تيم ديفي إن القانون الجديد "يبدو أنه لتجريم عمل الصحافة المستقلة" في روسيا.

وكان الكرملين قد اتهم في وقت سابق "بي بي سي" بأنها تلعب "دورا متعمدا في تقويض الاستقرر والأمن في روسيا".

كما قررت وكالة بلومبرج المالية للأنباء- التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها- أيضا وبشكل مؤقت تعليق عمل صحفييها داخل روسيا.

وقال رئيس تحرير الوكالة جون ميكلثويت: "إن تغيير القانون الجنائي، الذي يبدو أنه مصمم لتحويل أي صحفي مستقل إلى مجرم بسبب مؤسسته، يجعل من المستحيل الاستمرار في أي مظهر من مظاهر الصحافة العادية داخل البلاد".