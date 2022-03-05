الأمين العام لمجلس الدولة: غدًا جلوس القاضيات على المنصة بعد 5 أشهر من تجميع القدرات

قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن غدًا السبت سيشهد جلوس القاضيات بعد انتهاء تدريبهن، مضيفًا أن شهر مارس يعتبر من الأشهر المميزة بالنسبة للمرأة المصرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الجمعة، أنه منذ أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتنصيب الـ 98 قاضية بمجلس الدولة منذ بداية شهر أكتوبر العام الماضي، وبدأ تدريبهن وتوزيعهن على الدوائر المختلفة، مضيفًا أن هيئة مفوضي الدولة تعمل على تحضير الدعاوى قبل وصولها للمحاكم وإعداد تقرير بالرأى القانوني.

وأشار إلى أن القاضيات كان متاح لهن برنامج تدريبي متقدم سواء كان في الأكاديمية الوطنية للتدريب، مركز الدراسات بمجلس الدولة، وذلك لأهمية الإلمام بالمهارات القضائية وآليات العمل القضائي، والاندماج مع الزملاء الرجال في الدوائر المختلفة، وتلمس طريقة العمل التي من المفترض العمل بها خلال الفترة المقبلة.

واستكمل، أن خلال فترة الـ 5 أشهر الماضية كانت فترة لتجميع الخبرات لتلك القاضيات، متابعًا أن المهام في مجلس الدولة بالنسبة للقاضيات فتعمل على الجلوس على المنصة والفصل في المنازعات بين الدولة والمواطنين، وغدًا سيكون اكتمال اندماجهن بالجلوس على المنصة.