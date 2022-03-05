تونس: الاحتكام للحوار والمفاوضات يظل السبيل الأمثل لنزع فتيل الأزمة الرّوسية الأوكرانية

أكدت تونس، أن الاحتكام إلى الحوار والمفاوضات يظل السبيل الأمثل الكفيل بنزع فتيل الأزمة الرّوسية الأوكرانية الرّاهنة.

جاء ذلك وفق وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، عقب تسلم الوزير التونسي أوراق اعتماد ألكسندر زولوتوف سفيرا لروسيا لدى تونس، بحسب بيان صدر عن الوزارة.

وقال الجرندي، إن الاحتكام إلى الحوار والمفاوضات يظل السبيل الأمثل الكفيل بنزع فتيل الأزمة الرّوسية الأوكرانية الرّاهنة، والحيلولة دون مزيد من التصعيد وتدهور الأوضاع الإنسانية.

كما عبر الوزير، بحسب البيان، عن الارتياح لأوضاع الطلبة التونسيين في الجامعات الروسية، مؤكدا على مزيد التنسيق من أجل تسهيل مسارهم الدراسي.

وأعرب الجرندي، عن استعداد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لتهيئة كل الظروف الملائمة لتسهيل مهام السفير الروسي في تونس وتمكينه من الاضطلاع بها على أكمل وجه.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.