سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو، اليوم السبت، يرصد السيطرة على قاعدة عسكرية أوكرانية في مقاطعة خيرسون.

وجاء في بيان الوزارة: «سيطر الجنود الروس على القاعدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية رادينسك بمنطقة خيرسون. وترك الجيش الأوكراني مواقعه على عجل، تاركين القاعدة بالمعدات والأسلحة والذخيرة».

ومن بين المعدات التي تم اكتشافها الدبابات الأوكرانية «T-64» و«T-80» وناقلات الجند المدرعة وعربات المشاة القتالية ومركبات الأورال.

ويوجد في القاعدة مستودع للذخيرة فيه ألغام وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وقذائف هاون وأكثر من 4.5 ألف طن من الذخيرة في المجموع.

وتم تخزين بعض الأسلحة في الشارع، لا سيما صواريخ وأنظمة إطلاق متعددة وذخائر هاون وقذائف شديدة الانفجار.

ووفقًا للوزارة، من المفترض أن وحدات مختلفة تم تدريبها هنا، المارينز وخبراء المتفجرات ورجال الإشارة والناقلات ورجال المدفعية. يمكن استيعاب حوالي أربعة آلاف شخص في القاعدة.

وقالت الوزارة: «في الوقت الحالي، يواصل خبراء الألغام الروس تفتيش المنطقة للتحييد خطر الألغام. وسيتم إرسال المعدات والأسلحة بعد التحقق إلى قاعدة تخزين خاصة».