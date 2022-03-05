لاعب المريخ: موقفنا أفضل من الأهلي ولن نلعب للتعادل

يرى وجدي عوض، لاعب المريخ السوداني، أن فريقه يملك أفضلية عن الأهلي في فرص التأهل للدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا، قبل مباراة الفريقين المؤجلة من الجولة الأولى.

ويلتقي الأهلي مع نظيره المريخ السوداني مساء اليوم، السبت، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عوض في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «نأمل كلاعبين في حسم التأهل للدور القادم من خلال الفوز على الأهلي والتقدم في ترتيب المجموعة».

وأضاف: «نحترم الأهلي كفريق كبير على مستوى القارة الإفريقية، ولكن لن ندخل المباراة من أجل التعادل.. نضع في الحسبان مكانة الأهلي وموقفه في المجموعة، ولدينا مسؤولية كبيرة في هذه المباراة».

وتابع: «نحن جاهزين ولدينا هدف واحد هو تحقيق الفوز والتأهل للدور الثاني من البطولة مع احترامنا لموقف الأهلي في المجموعة إلا أن موقفنا لا يقل عنه».

وأتم: «أظن أن موقفنا في المباراة سيكون أفضل منه، لأنه سيأتي تحت ضغط كبير من واقع ترتيبه في المجموعة، لكن نحن لن نقبل بغير الفوز في المباراة، لأن ذلك يمثل لنا الكثير في المرحلة المقبلة».

ويحتل المريخ المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط فقط، وبفارق 3 فقط عن صن دوانز المتصدر، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع الهلال السوداني رابع المجموعة.