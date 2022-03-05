أكد محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن القوات المسلحة الإماراتية ستظل الحصن المنيع والدرع الواقي لأمن واستقرار البلاد.

جاء ذلك خلال حضوره العرض العسكري "حصن الاتحاد 8" الذي نفذته القوات المسلحة الإماراتية في المنطقة الجنوبية لمعرض إكسبو 2020 دبي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وقال الشيخ محمد بن راشد إن "المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات عبر مسيرة حافلة على مر العقود الخمسة الماضية، لم تكن لتتحقق لولا نجاحها في حشد الضمانات اللازمة التي مكنتها خلال فترة وجيزة من بلوغ مراتب متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، متصدرة العديد منها، وفي مقدمة تلك الضمانات قواتنا المسلحة الباسلة التي كانت منذ توحيد صفوفها، وستظل دائما، الحصن المنيع والدرع الواقي الذي يكفل لهذا الوطن الغالي أمنه واستقراره ويعين شعبه على استكمال مسيرته في مختلف دروب التنمية".

ونوه بالدور الرئيسي للقوات المسلحة في صون الوطن ومقدراته والتي تضطلع بما يوجبه هذا الدور من التزامات بكل أمانة وشرف وتفان وإنكار للذات بقيادة وتوجيهات رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان ومتابعة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان لتظل الإمارات دائما عزيزة شامخة أبية بين الأمم والشعوب.

وخلال العرض، قدمت القوات المسلحة وحرس الرئاسة الإماراتية بالتعاون مع شرطة دبي عروضا حية ضمن سيناريوهات تخيلية لمهام قتالية أظهرت مدى المهارة والاحترافية التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة بمختلف أفرعها ووحداتها الرئيسية وحرس الرئاسة وجهاز الشرطة في التصدي لشتى المهام الموكلة إليهم في أعتى الظروف وضمن أكثر المواقف تعقيدا، وفقا لـ (وام).