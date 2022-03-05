غلق باب التصويت وبدء الفرز في انتخابات المهندسين بالإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت اللجنة القضائية بالإسكندرية، منذ قليل غلق كافة اللجان في انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، بعد انتهاء الموعد المحدد للتصويت في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، وبدء عملية الفرز في اللجان الفرعية.



وشهدت الانتخابات إقبالا على اللجان في الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت، تحت إشراف قضائي كامل.

وجرت اليوم الانتخابات لاختيار رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، والنقيب العام والأعضاء المكملين.

يذكر أن من لهم حق التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية هم 95 ألفا 544، ويفوز على مقعد رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية الحاصل على أعلى الأصوات.