ودّع السفير المصري لدى بولندا حاتم تاج الدين، المواطنين المصريين الذين كانوا في أوكرانيا والذين نُقلوا إلى بولندا تمهيدًا للعودة إلى القاهرة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك: "اتصالاً ببيان رئاسة مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس، بشأن تسيير طائرتيّن إلى بولندا لإعادة المواطنين... سفيرنا في بولندا في مطار كاتوفيتسا يودع مواطنّينا.. وتصل الطائرتان بعد قليل إلى أرض الوطن".

اتصالاً ببيان رئاسة مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس، بشأن تسيير طائرتيّن إلى بولندا لإعادة المواطنين... سفيرنا في بولندا في مطار كاتوفيتسا يودع مواطنّينا.. وتصل الطائرتان بعد قليل إلى أرض الوطن إن شاء الله. pic.twitter.com/tqzJZRhC1f — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) March 5, 2022

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة، أقلعت طائرتان تابعتان لشركة إير كايرو، مساء الجمعة، إلى بولندا، ليعود على متنهما إلى أرض الوطن الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.