العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية تتضمن تعيين وزير جديد للإعلام

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، عدة أوامر ملكية، تضمنت تعيين سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيراً للإعلام.

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان صحفي اليوم، إن الملك سلمان أصدر، أمرًا ملكيًا يتضمن تعيين سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيراً للإعلام.

وكان الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يتولى خلال الفترة الماضية منصب وزير الإعلام تحت اسم "المكلف".

وسلمان يوسف الدوسري وزير الإعلام الجديد إعلامي سعودي، بدأ حياته المهنية في 1998، مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، مراسلًا في صحيفة "الاقتصادية"، ثم صحيفة "الشرق الأوسط"، واستمر بالعمل في المجموعة حتى ترأس الاقتصادية في 2011، ثم "الشرق الأوسط "في 2014.

وهو عضو مجلس تحرير لقناتي العربية والحدث في مايو 2021، منحه الملك سلمان وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية.

وأصدر العاهل السعودي كذلك أمرًا ملكيا اليوم "بتعيين حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير".

وتضمنت الأوامر الملكية كذلك تعيين "الفريق محمد بن عامر بن محمد الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة"، و"راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة"، و"الدكتور عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة"، و"إسماعيل بن سعيد بن علي الغامدي مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة".