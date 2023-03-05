الهلال السوداني يستأنف علي قرارات كاف بشأن مباراة الأهلي

قال حسن علي عيسي الأمين العام لنادي الهلال السوداني، إن ناديه تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يفيد بإيقاف عوض الجعلي طبيب الفريق الأول لمدة أربع مباريات علي خلفية أحداث مباراة الأهلي المصري، التي جرت في ملعب الجوهرة الزرقاء بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق السوداني 1/صفر.

وأضاف حسن علي عيسي في تصريحات للصفحة الرسمية لناديه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن (كاف) قرر إيقاف عوض الجعلي طبيب الفريق لـ 4 مباريات بجانب غرامة مالية 10 آلاف دولار بسبب ما وصفه الاتحاد القاري بسلوك غير رياضي .

وتابع أن العقوبات شملت غرامة مالية 20 ألف دولار بررها الكاف بانها نتيجة إلقاء شماريخ خلال أداء فريق الأهلي مرانه الأخير علي ملعب المباراة وأن ذلك حسب وصف الاتحاد الأفريقي يعد بمثابة سوء تأمين.

وأوضح:" تم السماح بدخول 10 أشخاص فقط من الهلال في مباراته الأفريقية القادمة وعدد مماثل للمنافس إضافة اللاعبين المقيدين في كشوف الفريق لدي الاتحاد الأفريقي ، تم منح الهلال الحق في الاستئناف في فترة 3 أيام عقب القرارات وبالفعل سنخاطب الكاف برغبتنا في الاستئناف".

وتابع:" كاف أستند على تقرير المراقب بجانب تقرير الحكم والأخير تطرق إلى أن عدد الأشخاص الذين حضروا المباراة فاقوا العدد المسموح به ، وتوعد الاتحاد القاري بغرامة 50 ألف دولار حال تكرار ما حدث ".

وقال :" سوف نتقدم باستئناف ضد العقوبات ولدينا جميع المستندات التي تثبت قيامنا بكافة الواجبات".