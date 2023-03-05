كييف: روسيا تخسر 500 رجل يوميا في باخموت

قالت كييف إن الجيش الروسي يتكبد خسائر كبيرة في المعركة الدائرة ببلدة باخموت في شرق أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، لصحيفة "بيلد ام زونتاج الألمانية": "خسائر الروس تصل إلى 500 قتيل وجريح يوميا".

ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من الأرقام.

ويذكر أن باخموت تشهد معارك شرسة منذ أشهر، وأن أفراد جماعة فاجنر ينشطون بصورة خاصة في هذه المنطقة. وقد قام زعيمها يفجيني بريجوزين، الذي يعد مقربا للكرملين، بتجنيد رجال من السجون الروسية.

كانت منظمة "روسيا وراء القضبان" لحقوق الإنسان قد قالت مؤخرا إنه تم تجنيد 50 ألف من السجون، 10 آلاف منهم فقط مازالوا على جبهة القتال، والبقية إما قتلوا أو أصيبوا أو تم أسرهم أو فروا من الخدمة.

ووفقا لريزنيكوف، فإن باخموت تعد "موقعا رمزيا بالنسبة للروس" لذلك يبذلون مثل هذا الجهد للسيطرة عليها، مضيفا أنه مع ذلك فإن سيطرة روسيا عليها لن تعني شيئا بالنسبة لمسار القتال في المستقبل في إقليم دونباس.

لكن كييف قد أشارت في السابق إلى القيمة الرمزية الكبيرة لباخموت.