لجنة الصليب الأحمر تعلن اختطاف اثنين من موظفيها فى مالى

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم السبت، عن اختطاف اثنين من موظفيها في مالي، مشيرة إلى حيادية واستقلال المنظمة وعملها في البلاد.

ونشر مكتب الصليب الأحمر في مالي تغريدة على حسابه في"تويتر" نقلتها قناة "آر تي عربية" قال فيها: نؤكد اختطاف اثنين من زملائنا هذا الصباح بين جاو وكيدال"، مضيفاً أن اللجنة تعمل في مالي منذ 32 عاماً وهي "منظمة محايدة ومستقلة وغير منحازة".

وقالت، إن المخطوفين هما موظف من الصليب الأحمر الهولندي وآخر من الصليب الأحمر المالي، كانا عائدين من بلدة كايس في غربي مالي عندما تعرضت سيارتهما لإطلاق نار من أشخاص مجهولين.

وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية من زيادة الهجمات على موظفي الإغاثة في كثير من الدول من ضمنها مالي.

وفي حزيران /يونيو 2022، أدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقتل اثنين من العاملين لديها في مالي.