طائفة شاباد اليهودية في العاصمة الألمانية تدشن معبدا نقالا

طرح الحاخام يهودا تايشتال، اليوم الأحد، معبدا نقالا بعجلات ستستخدمه طائفة "شاباد" اليهودية في العاصمة الألمانية برلين مستقبلا.

وجاء طرح المعبد الذي يحمل اسم "ميتزفة موبيل" في حي برلين-فيلمرسدورف وهو يشبه المسكن النقال ومخصص للأعمال التعليمية وللصلوات أيضا.

وقال تايشتال، إن الناس في كل مكان في ألمانيا ليست لديهم الفرصة للتعرف على اليهودية والذهاب إلى مراسم العبادة اليهودية أو الاحتفال بالتقاليد اليهودية، مشيرا إلى أن من المنتظر أن يجعل المعبد النقال هذه الأمور أسهل.

وقال إن المعبد النقال لن يقتصر استخدامه على برلين فقط بل في كل أنحاء ألمانيا، إذا لزم الأمر وتحديدا في كل مكان يعيش فيه يهود تبعد عنهم أقرب طائفة يهودية.

وفي تصريحات لصحيفة "برلينر مورجن بوست" الصادرة اليوم الأحد، قال الحاخام تايشتال إن الكثير من الناس لديهم أسئلة عن اليهودية لكنهم ربما لا تواتيهم الشجاعة لتوجيه الأسئلة أو ربما لا يعرفون أين يجدون لها إجابات "عندئذ ستكون ميتزفة موبيل عند الزاوية، يمكنني أن أدخل وأوجه أسئلة".

وشاركت الممثلة سوزان زيدروبولوس، المنحدرة من عائلة يهودية في تدشين المعبد وعرض لها تايشتال التجهيزات داخل المعبد النقال، ومن ذلك مكتبة مفتوحة ولفافة توراة.