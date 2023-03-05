سها سعيد تنتقد تراجع دور المسارح بسبب الضرائب والبيروقراطية

وجهت سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مطالبات بضرورة امتلاك بنية تشريعية ترتبط بشكل وثيق بالثقافة، موضحة أن الضرائب المفروضة على مسارح القطاع الخاص تعرقل دورها.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، اليوم، خلال طلب مناقشة عامة بشأن سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري.



واستطردت: "مسرح القطاع الخاص كان رائدا في الحركة الفنية بالبلاد، وبسبب الضرائب لم تعد كثير من المسارح تقوم بدورها".



وقالت النائبة سها سعيد إن الثقافة كقوى ناعمة جزء هام من قوة مصر الشاملة، موضحة أن القوانين الحالية تحتاج مراجعة، وفى ظل البيروقراطية الموجودة الحالية، يصعب على بعض المؤسسات الثقافية أن تمارس دورها بهذا الشكل.



واختتمت النائبة سها سعيد بالتشديد على ضرورة مراجعة البنية التشريعية بما يدعم هذا القطاع، مضيفة أن البيروقراطية تعيق قدرتها على تطوير دورها وانتشاره، وأن هذا يعيق أيضا قيام قصور الثقافة القيام بدورها، وطالبت بربط "الساقية الثقافية بالجامعة أيضا".



وطالبت بالتصدي لكل العراقيل التي تحول دون قيام الجهات والمؤسسات الثقافية المختلفة بدورها.