التضامن: وجود محرم شرعي شرط لمن ترغب في أداء الحج وعمرها أقل من 45 سنة

قال أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، إن السيدة التي يقل عمرها عن 45 سنة، وترغب في أداء مناسك الحج يُشترط أن يرافقها مِحرم شرعي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هذا الشرط تم إلغاؤه في أداء العمرة لكن لم يُعلَن عن إلغائه عند أداء مناسك الحج.



وأشار إلى أن من يقل عمره عن 25 سنة لابد أن يكون بصحبته «مرافق»، منوها بأنه لا يوجد حد أقصى للعمر، لكن العامل الأساسي هو الحالة الصحية لمن يرغب في أداء مناسك الحج.



وأفاد بأن وزارة الصحة المصرية حدّدت بعض المعايير والاشتراطات التي يجب توفرها، حيث لا يتم السماح لمرضى الفشل الكلوي وتليف الرئة وأمراض القلب المتأخرة والسمنة المفرطة بالتوجه لأداء المناسك؛ حرصا على سلامتهم.



ولفت إلى أن حج الجمعيات الأهلية يستلزم أن يكون الشخص مُسجلا لدى إحدى الجمعيات، دون النظر إلى تاريخ الاشتراك في الجمعية.