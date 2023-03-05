يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية في الصباح البـــاكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض الطرق على فترات متقطعة.. فيما تتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية إلى جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 14

العاصمة الإدارية 33 14

6 أكتوبر 33 14

بنهــــا 33 13

دمنهور 30 13

وادى النطرون 31 13

كفر الشيخ 31 12

المنصورة 31 14

الزقازيق 33 13

شبين الكوم 33 14

طنطا 33 13

دمياط 32 15

بورسعيد 33 15

الإسماعيلية 34 13

السويس 31 13

العريش 35 14

رفح 35 14

رأس سدر 34 13

نخل 36 09

كاترين 27 06

الطور 33 15

طابا 32 15

شرم الشيخ 34 17

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 21 12

السلوم 21 10

سيوة 27 11

رأس غارب 33 16

الغردقة 33 16

سفاجا 33 17

مرسى علم 31 16

شلاتين 31 18

حلايب 29 17

أبو رماد 28 16

رأس حدربة 29 17

الفيوم 36 14

بني سويف 36 14

المنيا 37 14

أسيوط 36 14

سوهاج 36 14

قنا 37 15

الأقصر 37 16

أسوان 37 16

الوادى الجديد 38 13

أبوسمبل 35 16