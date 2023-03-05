وصول طائرتي مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصلت إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الأحد، طائرة تحمل مساعدات إغاثية مقدمة من الأمم المتحدة للمتضررين من الزلزال.

وقال رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية سيفانكا دانابالا - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية - إن الطائرة تحمل 40 طناً من المساعدات تتضمن بطانيات ومصابيح تعمل على الطاقة الشمسية، مبينا أن الاحتياجات كبيرة وستواصل الأمم المتحدة تقديم المواد الإغاثية والدعم لمن فقدوا منازلهم جراء الزلزال.

وأشار دانابالا إلى أن الأمم المتحدة تقدم إلى جانب المواد الإغاثية الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الزلزال في مراكز الإيواء، للتخفيف عنهم ومساعدتهم على تجاوز محنتهم.

كما وصلت طائرة باكستانية إلى مطار دمشق الدولي؛ تحمل 1.5 طن من المساعدات الإغاثية والأغذية والأدوية للمتضررين من الزلزال.