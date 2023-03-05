بعد تكريم الطالب مصطفى من الرئيس: أحلم بمنحة خارجية لاستكمال مشروع علاج الشوكة العظمية

«أنا من غيرها مكنتش هبقى واقف على المسرح دلوقت؛ لدعمها وخوفها عليا ووقوفها جنبي بكل خطوة»، بهذه الكلمات قدم الطالب مصطفى صبري بالصف الثالث الثانوي بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمنيا وابن محافظة الإسكندرية، الشكر لوالدته عقب تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال زيارته لمحافظة المنيا لافتتاح عدد من المشروعات القومية بمبادرة "حياة كريمة"، وتفقد مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

والتقت جريدة «الشروق»، الطالب مصطفى صبري بمنزله، عقب عودة من المنيا إلى الإسكندرية؛ لمعرفة أهم الخطوات القادمة لاستكمال مشروعه، وكواليس لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال مصطفى صبري، إن مشروع تطوير علاج "الشوكة العظمية" بدأ العمل به منذ عامين بالتعاون مع زميله صفوت جرجس، وسبب تفكيره في المشروع هو إصابة والدته بالمرض، موضحا أن المشروع يستهدف إيجاد حل لمشكلة الشوكة العظمية من خلال ربط مجال العظام بمجال التجميل عن طريق سحب الدهون من جسم المصاب وحقنها بشكل جديد؛ لتكون مثل الوسادة السيليكون الخارجية.

وأضاف "مصطفى"، أنه فخور جدا بعرض مشروع العلاج الشوكة العظمية أمام الرئيس، وأنه استمد الثقة في أثناء العرض من الرئيس، رغم القلق والتوتر الشديد الذي كان يمتلكه قبل العرض بدقائق.

وتابع أن ما حدث بمثابة عوض من ربنا، موضحا أن هذا الاختراع ما زال هو الأول من نوعه على مستوى العالم، وأنه يحلم بمنحة خارجية لاستكمال الدراسة لكي يستطيع العمل على العلاج، وتصويره لخدمة البشرية، ورفع اسم مصر عاليا.

واستكمل الطالب، أن المشروع شارك في مسابقة "إنتل ايسف الدولية 2022"، ووصل لنهائي تصفيات الجمهور العام الماضي، ولكن لم يتم التصعيد دوليا وخاصة أن أول عملية تمت قبل المعرض بأيام ونتيجة العملية لم تظهر؛ مما أدى إلى عدم اكتمال البحث أثناء المسابقة.

وأشار إلى أن والدته هي السبب الرئيس في نجاح المشروع، وهي أول حالة يتطبق علاج الشوكة العظمية عليها، مؤكدا أنه استمد قوته وإصراره على استكمال المشروع مع زميلة صفوت من العائلة؛ لأنها زرعت بداخله القيم والمبادئ وعلى رأسها تعزيز الثقة بالنفس.

ومن جانبها، أعربت هبة حسن والدة الطالب مصطفى، عن فخرها وبالأخص بعد تكريم الرئيس، والاستماع إلى مصطفى في أثناء عرض مشروع العلاج الخاص الشوكة العظمية، قائلة: "إحساس لا يمكن وصفة، وبرغم إني أول حالة يطبق العلاج عليها، مكنتش قلقانه كان عندي ثقة في مصطفى أنه يقدر يعمل حاجة تفيد البشر".

وبدوره، أوضح صبري عبدالفتاح والد الطالب مصطفى، أن لكل مجتهد نصيب وابني اشتغل كتير هو وزميله صفوت على مشروع العلاج، وربنا كافئهم بالتكريم من الرئيس وأصبح فخرا لكل الشباب ونفسي أشوفه عالم كبير.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زار مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة، وشهد عددًا من المعروضات الفنية بالمسرح المدرسي، واستمع إلى شرح عدد من طلاب المدرسة حول مشروعاتهم خلال افتتاح المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.