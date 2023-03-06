أعلن المركز القومي الهندي لعلوم الزلازل أن زلزالاً هز اليوم الأحد منطقة سرينجار في شمال ولاية جامو وكشمير بالشطر الهندي من إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وذكر المركز الهندي -في معرض تدوينة له على موقع التدوين المصغر "تويتر" فيما يتعلق بهذا الشأن- أن شدة هذا الزلزال بلغت 3.9 درجة بمقياس ريختر، وأنه تم رصده على بُعد 38 كيلومترا شمال منطقة سرينجار.

وأضاف المركز أن هذا الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، عند خط عرض 34.42 درجة وخط طول 74.88 درجة.

ومع ذلك، لم تشر أي تقارير حتى الآن إلى وقوع أضرار أو خسائر بشرية من جراء هذا الزلزال.