الأمير هاري: كنتُ دوما أشعر أنني مختلف عن باقي أفراد عائلتي

وتناولت محادثتهما في كاليفورنيا موضوعات مثل "التعايش مع الفقد" التي تناولها في كتاب مذكراته وعنوانه "البديل".

وأكد دوق ساسكس، وهو يعلق على رد فعل الجمهور على مذكراته، على أنه لم يكن "ضحية" ولا كان يسعى للحصول على التعاطف.

وكشف أن رد فعله على نشر الكتاب المثير للجدل كان الشعور بأنه "حر بشكل لا يصدق".

وقال للدكتور ماتي: "شعرت بثقل ضخم على كتفي"، واصفًا الكتاب بأنه "محاولة لإسداء خدمة" لمساعدة الآخرين على كسر المحرمات المتعلقة بالحديث عن مشاكل الصحة النفسية.

وركزت المناقشة على مشاعر الأمير وعلاجه وأفكاره عن الصحة العقلية.

لكنها لم تتناول ما كُشف عنه في الآونة الأخيرة، مثل طلب العائلة المالكة من هاري وزوجته ميغان إخلاء منزلهما الريفي أو ما إذا كان سيحضر تتويج والده.

كما لم يتطرق النقاش إلى شعور العائلة المالكة، بما في ذلك شقيقه، إزاء مذكراته الكاشفة.