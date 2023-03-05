سلم الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، جوائز مسابقة الدكتورة نوال عمر، رائدة الإعلام المصرى والعربى، التى تجرى برعاية نقابة الصحفيين ومؤسسة الأهرام، والتى جرت بعنوان "مؤتمر قمة الأرض COP27 فى شرم الشيخ العام الماضى"، حيث فاز الزميل مجدى أبو الفتوح، الصحفي بجريدة الشروق، عن موضوعه المتميز بعنوان "الهيدروجين الأخضر.. قبلة الحياة لكوكب الأرض".

وأكدت لجنة تحكيم المسابقة، خلال حفل التكريم الذي نظمته مؤسسة الأهرام مساء اليوم، أن موضوع "الهيدروجين الأخضر.. قبلة الحياة لكوكب الأرض"، من موضوعات المستقبل، حيث أصبح تطوير الهيدروجين الأخضر باعتباره الوقود الذي لا ينتج عنه أي انبعاثات ضارة بالبيئة.

وأضافت لجنة التحكيم، أن مجدي أبو الفتوح نجح في أن يقدم المادة العلمية لإنتاج الهيدروجين بأسلوب رشيق وبسيط بحيث يتمكن القارئ البسيط من فهم الموضوع.

كما فازت وفاء فراج من مجلة نصف الدنيا التابعة لمؤسسة الأهرام، عن الملف الشامل والمتميز الذى قدمته عن المؤتمر بعنوان "قمة المناخ.. رسالة تصالح وسلام مع الأرض"، ونيرمين قطب من الأهرام عن موضوعها "التمويل العادل.. مطلب موحد للقارة السمراء فى قمة المناخ"، وماركو عادل وأحمد عبيد في عمل مشترك من الأخبار عن موضوع بعنوان "الاقتصاد الدوار: مستقبل مصر فى الطاقة النظيفة، مشروعات عملاقة لإعادة تدوير المخلفات إلى وقود حيوى للبيئة".

وقررت اللجنة المشرفة على المسابقة منح الزميلة دعاء يوسف من مجلة نصف الدنيا، شهادة تقدير خاصة، على موضوعها المنشور بالمجلة بعنوان "مشاركات دولية ناجحة فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وأوضح علاء ثابت رئيس الأهرام والمشرف على الجائزة، تقدم الجائزة أكثر من 100 موضوع وتم تصفية الأعمال إلى لجنة التحكيم نحو 23 عملا صحفيا تقدم بها المتسابقون من معظم الصحف والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء قومية وخاصة.

حضر التكريم الكاتب خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، وحسين الزناتي ومحمد شبانة ومحمد يحيى يوسف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وهشام الزيني نجل الدكتورة نوال عمر.

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