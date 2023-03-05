سفير الإمارات بتركيا: اتفاقية الشراكة محطة تاريخية في العلاقات

قال سفير الإمارات العربية المتحدة في تركيا سعيد الظاهري، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين ستشكل محطة تاريخية متقدمة ضمن مسيرة العلاقات النوعية وحقبة جديدة في مسار التعاون المشترك نحو مجالات أرحب لفائدة البلدين.



جاء ذلك في رده على أسئلة لوكالة الأناضول التركية للأنباء بخصوص الاتفاقية الموقعة 3 مارس الحالي بين تركيا والإمارات، بغية تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل بين البلدين، وشهد توقيعها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الاتصال المرئي.



وأشار السفير الإماراتي، إلى أن آل نهيان وصف الاتفاقية بأنها "خطوة نوعية في مسيرة علاقا ت البلدين، ونسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعود بالخير والازدهار على الجميع".



وأوضح الظاهري، أن العلاقات التاريخية بين الإمارات وتركيا تعود إلى عقود طويلة من التعاون المثمر والبناء، لافتًا إلى أن الدولتين الصديقتين تحتفلان هذا الشهر بمرور 50 عاما على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1973.



وشدد على أن مسيرة علاقات التعاون القائمة على تحقيق المصالح المشتركة قد تكللت بتوقيع الاتفاقية.



وبيّن أن توقيع الاتفاقية يعكس حرص البلدين على مواصلة توسيع التعاون في مختلف المجالات، وقال: "يجسد التطور الكبير في العلاقات النوعية حيث ستعمل على تحفيز التبادل التجاري والاستثماري والنمو الاقتصادي المشترك، بما يعزز جودة حياة الشعبين الصديقين، وتؤسس شراكة تنموية حقيقية وبناء مصالح مشتركة وتوطيد علاقات استراتيجية أكثر قوة ومتانة بين البلدين".



كما أكد السفير الإماراتي، أن الاتفاقية ستسهم في إطلاق مسار جديد من النمو المشترك والفرص المتبادلة.



وأضاف: "جرى الاتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية على منتجات وبضائع محددة بنسبة 82% مقابل إلغاء تلك الرسوم بالكامل على بعض المنتجات الأخرى، وهو ما يعزز تدفق التجارة البينية غير النفطية".



وأعرب عن توقعه بأن تظهر نتائج الاتفاقية الإيجابية خلال فترة قصيرة من دخولها حيز التنفيذ.