تأجيل جلسة محاكمة صاحبة قناة أنوش بتهمة نشر الفسق والفجور لجلسة 18 مارس

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة صاحبة قناة أنوش، لاتهامها بترويج الأعمال المنافية للآداب ونشر فيديوهات تخدش الحياء العام، لجلسة 18 مارس الجاري، للاطلاع.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سيدة صاحبة قناة "أنوش"، لاتهامها بترويج الأعمال المنافية للآداب ونشر فيديوهات تخدش الحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة المعصرة في حلوان.



وأكدت تحريات مباحث الآداب عن اتخاذ سيدة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترويج الأعمال المنافية للآداب ونشر مقاطع مخلة بالآداب، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطها وهي تدير الصفحة المشار إليها.



كما ضبطت القوات هاتفين محمول وبفحصهما عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، وتم العثور على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها والتى تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا.