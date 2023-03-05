السلطات الأمنية الباكستانية تنشر أكثر من 1500 شرطي لحماية العمال الصينيين

أعلنت السلطات الأمنية الباكستانية عن قيامها بنشر أكثر من 1500 شرطي من وحدة الأمن الخاصة الباكستانية لتوفير الأمن والحماية للعمال الصينيين الذين يعملون فى مشروعات مختلفة فى إقليم "خيبر باختونخوا" الذي يقع في شمال غربي باكستان.

ونقلت صحيفة "نيوز إنترناشيونال" الباكستانية اليوم عن مسئولين أمنيين قولهم أنه تم أيضا نشر عدد كبير من أفراد شرطة الإقليم والقوات الخاصة وشرطة الاحتياط الحدودية من أجل ضمان توفير الأمن لهؤلاء العمال ومشروعات الصينيين في الإقليم.

وأكد المفتش العام للشرطة الباكستانية أختار خان نبأ نشر هذه القوات، وقال إنه زار بالفعل بعض هذه المشروعات لتفقد الوضع الأمنى هناك، وأنه تم اتخاذ إجراءات لتوفير الأمن الكافي للمشروعات الصينية في مناطق مختلفة بالإقليم، مضيفا أنه سيتم توفير الأمن لكل من يقوم بدور رئيسي في عملية التنمية في الإقليم وباكستان بوجه عام.

وأشار المسئول الأمني الباكستاني إلى أنه تم تشكيل وحدة أمنية خاصة في إقليم خيبر باختونخوا من أجل حماية الأجانب وأنه تم تحديث هذه الوحدة مؤخرا، لافتاً إلى وقوع 495 هجوما إرهابيا في الإقليم خلال العام الماضى، وأنه تم إصلاح إدارة مكافحة الارهاب وتفعيل نشاطها من أجل القضاء على خطر الإرهاب واستعادة السلام هناك.