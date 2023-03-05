 الرئيس العراقي يؤكد استعداد بلاده لاستعادة دوره الإقليمي والدولي - بوابة الشروق
الأحد 5 مارس 2023 10:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

الرئيس العراقي يؤكد استعداد بلاده لاستعادة دوره الإقليمي والدولي

(د ب أ)
نشر في: الأحد 5 مارس 2023 - 9:55 م | آخر تحديث: الأحد 5 مارس 2023 - 9:55 م

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أن العراق على أتم الاستعداد لاستعادة دوره البنّاء على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن رشيد أكد أن "الأطراف السياسية المعنية عازمة على إيجاد أرضية مشتركة وبناء توافق وطني"، مشيرا إلى أن "العراق على أهبة الاستعداد لاستعادة دوره البنّاء على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأشار إلى أن "العراق الجديد يهدف إلى تعزيز العلاقات مع جيرانه على أساس الاحترام المتبادل.

كما يسعى من خلال الطرق الدبلوماسية إلى معالجة الملفات المشتركة المتعلقة بأمن الحدود وتدفق المياه من دول المنبع لتأمين حصص كافية من المياه لجميع الأطراف".

وجاءت تصريحات الرئيس العراقي، في مؤتمر منتدى أربيل السنوي الثاني حول نقاط التحول ومستقبل الشرق الأوسط، في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشاره إبراهيم محمد.

وقال إن العراق الجديد يطمح إلى أن يكون قوة موحّدة من أجل الخير والعطاء وردم الهَوّة بين القوى الإقليمية وبناء توافق في الآراء حول مواجهة التحديات المشتركة، ومنها التصدي لتغير المناخ وحماية البيئة إضافة إلى محاربة الإرهاب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك