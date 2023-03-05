 النائبة هبة شاروبيم: مشكلة مصر في غياب الوعي والزيادة السكانية - بوابة الشروق
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النائبة هبة شاروبيم: مشكلة مصر في غياب الوعي والزيادة السكانية

صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الأحد 5 مارس 2023 - 4:27 م | آخر تحديث: الأحد 5 مارس 2023 - 4:27 م

قالت عضو مجلس الشيوخ، هبة شاروبيم إن مشكلة مصر ليست المؤامرة أو المشكلة الاقتصادية، معتبرة أن الإشكالية في غياب الوعي والزيادة السكانية.

وأكدت شاروبيم خلال كلمتها في الجلسة العامة اليوم، أهمية دور الهيئة العامة لقصور الثقافة، المسؤولة عن توجيه الوعي القومي للجماهير.

وشددت على ضرورة التشكبيك بين الوزارات، وقالت إن المشكلة في القيادة وليست في الميزانية، وأكدت الاحتياج لرؤية.

وبشأن تأثير التكنولوجيا، قالت شاروبيم إننا في عصر التحول التكنولوجي، لكن مازال هناك كثيرون يحبون الكتاب، والجمهور متعطش للثقافة، مشيرة إلى بيع 40 ألف نسخة في معرض الكتاب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.


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