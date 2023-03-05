التعادل السلبي يحسم مواجهة حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدو د مع سيراميكا كليوباترا، بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد المكس، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

كان فريق حرس الحدود، هو الأفضل خلال مجريات الشوط الأول، حيث سيطر لاعبوه على مجريات المباراة.

في الدقيقة 32 ألغى أمين عمر، حكم المباراة هدف لفريق حرس الحدود، أحرزه مصطفى زيو، بداعي التسلل على النيجيري فلانتين أودو.

وفي الشوط الثاني انحصر اللعب في وسط الملعب، ولم تكن هناك أي خطورة على مرمى كلا الفريقين.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 25 نقطة في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد حرس الحدود، إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر.