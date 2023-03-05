صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة والمتظاهرين احتجاجا على حادث القطار

اندلعت صدامات عنيفة، اليوم الأحد، بين الشرطة ومتظاهرين أمام البرلمان في أثينا، خلال تجمّع احتجاجي بعد حادث القطار في اليونان الذي أودى بحياة 57 شخصا مساء الثلاثاء، وفق ما أفاد مراسلون في وكالة «فرانس برس».

وأضرم متظاهرون النار في حاويات نفايات، وألقوا زجاجات مولوتوف، فيما ردّت الشرطة بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع والقنابل الصوتية، في وسط العاصمة اليونانية، وفق مراسلين وكالة «فرانس برس».

وتجمع الآلاف في أثينا صباح الأحد؛ لتكريم ذكرى 57 شخصا قتلوا في كارثة القطار، التي وقعت خلال الأسبوع الجاري بالقرب من لاريسا، حيث يستعد مدير المحطة للإدلاء بإفادته أمام القضاء اليوناني.

وتجمع طلاب وموظفون في السكك الحديدية والقطاع العام الأحد، في ساحة سينتاغما مقابل البرلمان، للتظاهر. أما عائلات الضحايا فتنوي التجمع بالقرب من مكان الكارثة بعد خمسة أيام على وقوعها، في محطة تيمبي.

وستعقد الأحد أيضا جلسة قضائية للاستماع لمدير المحطة (59 عامًا)، الذي يشتبه بارتكابه خطأ فادحا أدى إلى وقوع الحادث مساء الثلاثاء. وقد أرجأها القضاء اليوناني السبت.

ويفترض أن يبت قاضي التحقيق في لاريسا أقرب بلدة إلى مكان الحادث، في نهاية الجلسة ما إذا كان سيتهمه بـ«القتل الخطأ عبر الإهمال».

ولم يهدأ الغضب منذ وقوع الحادث؛ فقد تجمع مئات المتظاهرين بهدوء في أثينا وتيسالونيكي مساء السبت، بدعوة من الشباب الشيوعي.

ومدير المحطة الذي لم تكشف هويته، تلقى تدريبا لمدة أربعين يوما فقط قبل تولي مهامه.

وذكر مصدر قضائي أن التحقيق يهدف أيضا إلى بدء إجراءات جنائية، إذا لزم الأمر ضد أعضاء إدارة شركة السكك الحديد «هيلينيك ترين».

وهذا الحادث هو الثالث بين الحوادث التي سقط فيه أكبر عدد من القتلى في أوروبا خلال 25 عاما، بعد خروج قطار عن سكته في 1991 في ألمانيا (101 قتيل) وحادث قطار في إسبانيا في 2013 قتل فيه ثمانون شخصًا.