لماذا يصاب الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية بنوبة قلبية؟

عندما نتحدث عن اللياقة البدنية فإننا نركز أذهاننا على المظهر والجاذبية والبنية الجيدة والجمال، ولكن اللياقة هي حالة الجسم المثالية، كما أن فكرة اللياقة مضللة وافتراضية، ومن جانب آخر أكدت الدراسات زيادة حالات النوبات القلبية لدى المشاهير أثناء التدريبات الرياضية.

لذلك نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول الأشياء التي نحتاج إلى تضمينها عندما نفكر أو نتحدث عن اللياقة البدنية لتجنب الإصابة بالنوبات القلبية.

*النوم

يحتاج جسم الإنسان البالغ إلى 7-8 ساعات من النوم يوميًا، ويمكن أن تتسبب قلة النوم في الشعور بالخمول في البداية، ولكن من المؤكد أن حرمان الجسم من النوم يلقي به نحو خطرًا أكبر على صحة القلب والأوعية الدموية.

*النظام الغذائي

هناك جانبان لنمط النظام الغذائي غير المتوازن: الأول هو عدم تناول الكمية المناسبة من الأغذية وملء المعدة فقط لقمع الشهية، والثاني هو إخضاع الجسم لأنواع مختلفة من الوجبات الغذائية دون استشارة أي طبيب مسبقًا، وهو ما يسبب الكثير من الأمراض مثل السمنة أو الارتفاع المستمر في الكوليسترول، لذلك يجب الحرص على تناول كميات متنوعة من الخضروات.

*التمارين الرياضية

تعني اللياقة إعطاء الجسم النوع المناسب من التدريب، وليس الإفراط في إجهاده، فكل جلسة تمرين مثالية لها فترة راحة، وهذا يعطي عضلات الجسم الراحة والشفاء بشكل صحيح قبل بدء الجولة التالية من التمارين، وعدم إعطاء الجسم راحة كافية وممارسة الرياضة مرارًا وتكرارًا يضر بالصحة.

*حالات صحية أخرى

الفكرة الكاملة للياقة البدنية هي ضمان صحة الجسم والعقل بشكل عام، ولكن دون تجاهل الظروف الصحية الأخرى، على سبيل المثال بعد التعافي من عدوى شديدة يوصى طبيًا بالراحة بشكل صحيح قبل القيام بأي عمل شاق، لذلك يجب تجنب الذهاب إلى الصالات الرياضية بعد التعافي من العدوى.

*الأدوية

إن تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للمساعدة في اللياقة البدنية ليس لياقة في حد ذاتها، ولكنها يمكن أن تتسبب في الإصابة بالكثير من أمراض القلب، لذلك يجب تجنب تناول الأدوية والمنشطات التي تؤثر على جسمك ولكنها تجذبك بإعطاء وهم باللياقة.