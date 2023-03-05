 التضخم في تونس يصل إلى 10.4% خلال فبراير الماضي - بوابة الشروق
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التضخم في تونس يصل إلى 10.4% خلال فبراير الماضي

(د ب أ)
نشر في: الأحد 5 مارس 2023 - 8:35 م | آخر تحديث: الأحد 5 مارس 2023 - 8:35 م

زادت نسبة التضخم في تونس لتصل إلى مستويات قياسية جديدة لم تعرفها البلاد منذ عقود، عند 10.4%، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء نُشرت اليوم الأحد.

وحافظت نسبة التضخم على منحاها التصاعدي منذ عدة أشهر وسط ارتفاع لأسعار المواد الغذائية التي زادت بنسبة 15.6% بحساب الانزلاق (التضخم) السنوي مقابل زيادة بنسبة 9.8% بالنسبة للمواد المصنعة.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة بينما تتطلع إلى التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يتيح بدء صرف أقساط برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، بهدف انعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي مقابل التقيد بحزمة إصلاحات واسعة تشمل بالخصوص نظام الدعم والأجور والمؤسسات العمومية المتعثرة.


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