اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بناء "مدن الحرية"، وتشجيع "طفرة مواليد جدد" بالبلاد، ما يسلط الضوء على خططه إذا تم انتخابه لولاية ثانية في البيت الأبيض.

وقال ترامب في مقطع فيديو مدته 4 دقائق نشر على موقع "رامبل" وحسابه على "تروث سوشيال": "يجب أن نعقد مسابقة لاستئجار ما يصل إلى 10 مدن جديدة ومنحها أفضل مقترحات التطوير"، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وأضاف: "مدن الحرية هذه ستعيد فتح الحدود، وتعيد إشعال المخيلة الأمريكية، وتعطي مئات الآلاف من الشباب وغيرهم من الأشخاص، وجميع العائلات التي تعمل بجد، فرصة جديدة لملكية المنازل، وفي الواقع، ستعيد الحلم الأمريكي"، ولم يذكر ترامب تفاصيل أو خطط التمويل.

في غضون ذلك، قال ترامب إنه سيتحدى جميع حكام ومحافظي الولايات الأمريكية للمشاركة في "حملة تحديث وتجميل كبيرة"، والتي تشمل "التخلص من المباني القبيحة"، وتجديد الحدائق والأماكن العامة، وجعل المدن والبلدات "أكثر ملائمة للعيش"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ولفت ترامب إلى أنه سيطلب من الكونجرس دعم "مكافآت المواليد" للآباء الصغار للمساعدة في إطلاق "طفرة مواليد جديدة".

ويسعى ترامب إلى دخول البيت الأبيض مجددا، وقد أعلن نيته الترشح للرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2022.

ولا يزال جزء كبير من الحزب الجمهوري مؤيدا لترامب، لكن من الصعب تحديد حجم هذا الدعم، وتظهر استطلاعات الرأي أن دعمه بين الجمهوريين منتشر في كل مكان، لكن من الواضح أنه ليس من المرشحين المحظورين، رغم أحداث السادس من يناير، ومن الممكن أن ينجح بالترشح.