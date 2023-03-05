وزارة الصحة التايلاندية: أنفقنا نحو 13 مليار دولار على مكافحة جائحة كورونا

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قالت وزارة الصحة التايلاندية إنها أنفقت 444 مليار بات (8ر12 مليار دولار) على الصحة العامة خلال ثلاثة أعوام لاحتواء جائحة كورونا وتطعيم المواطنين ضد الفيروس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن تكلفة الاختبارات وعلاج المواطنين من كورونا مثلت أكثر من نصف إجمالي التكاليف، وبلغت 260 مليار بات.

وأوضحت الوزارة نقلا عن دراسة داخلية أن مشتريات اللقاحات وتكاليف التوزيع بلغت 78 مليار بات.

وكانت تايلاند قد اقترضت 5ر1 تريليون بات لتحفيز الاقتصاد، وتغطية تكاليف خدمات الصحة الطارئة جزئيا.

ويشار إلى أن تايلاند، التي تعد أول دولة خارج الصين تسجل حالات إصابة بكورونا، حققت نجاحا في احتواء تفشي الفيروس خلال المراحل الأولى من خلال فرض إجراءات إغلاق على مستوى البلاد وإغلاق الحدود، وذلك قبل أن تجتاح موجة من الاصابات البلاد خلال تفشي متحوري دلتا وأوميكرون.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، سجلت تايلاند 7ر4 مليون حالة إصابة مؤكدة و 33 ألفا و 911 حالة وفاة بالفيروس حتى 25 فبراير الماضي.