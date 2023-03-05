النمسا تتعهد بالاستمرار في تقديم المساعدات للدول النامية

أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا أن بلاده سوف تستمر في مساعدة ومساندة الدول النامية والتي تواجه صعوبات أكثر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وقال شالينبرج -في تصريحات له اليوم الأحد- أنه لا يجب ألا نترك البلدان الأقل نموا خلفنا، مشيرا إلى أهمية حضوره مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموا ( LDC5 ) في العاصمة القطرية الدوحة للتعبير عن التزام النمسا الكامل تجاه أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى دعم بلاده.

وأوضح وزير خارجية النمسا أنه في ضوء تصاعد الفقر العالمي وأزمة الغذاء تقدم النمسا دعمًا ماليًا أكثر من أي وقت مضى.

يشار إلى أن المؤتمر ينعقد في الدوحة حاليا بمشاركة 46 دولة مصنّفة ضمن الأقل نمواً في العالم وعادة ما يعقد كل 10 سنوات لكنه تأجّل مرّتين منذ عام 2021 بسبب وباء كورونا.

ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية النمساوية أن النمسا في طليعة الجهود العالمية لنزع السلاح، مشيرة إلى الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى القضاء على أسلحة الدمار الشامل قبل أن تقضي علينا.

وأشارت الخارجية النمساوية - في بيان لها اليوم - إلى حرص فيينا على مشاركة الأمم المتحدة في الاحتفال بمبادرتها لنزع السلاح.