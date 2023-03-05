 أوكرانيا: قتال مكثف في باخموت وقصف روسي في ضواحي المدينة - بوابة الشروق
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أوكرانيا: قتال مكثف في باخموت وقصف روسي في ضواحي المدينة

(د ب أ)
نشر في: الأحد 5 مارس 2023 - 10:30 م | آخر تحديث: الأحد 5 مارس 2023 - 10:30 م

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في كييف، إن القوات العسكرية الروسية تواصل جهودها لتطويق مدينة باخموت في شرق أوكرانيا والاستيلاء عليها بالكامل.

وذكرت هيئة الأركان العامة مساء اليوم الأحد: "إنهم لا يتوقفون عن مهاجمة باخموت والمناطق المحيطة بها".

وأضافت أن المناطق المحيطة بباخموت تعرضت للقصف بقذائف الهاون والمدفعية، دون أن تذكر ما إذا كانت القوات الأوكرانية قد كسبت أو خسرت أي أراض.

ويحاول الروس منذ أسابيع الاستيلاء على باخموت، ما أدى إلى تدمير المدينة بالكامل تقريبا في هذه العملية.

وتتعرض باخموت حاليا للضغط من قبل الروس من ثلاث جهات، مع وجود منطقة واحدة فقط إلى الغرب لا تزال تربط المدينة بالأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وبخلاف باخموت أشارت هيئة الأركان العامة في كييف إلى أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد هجمات اليوم الأحد، وكتبت أنه كانت هناك "أعمال هجومية فاشلة" من قبل القوات الروسية بالقرب من أفدييفكا وشاختارسك في شرق البلاد.

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