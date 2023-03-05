المستشار الألماني: مسئولية إنهاء الحرب في أوكرانيا تظل على عاتق بوتين

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، إن مسؤولية إنهاء الحرب في أوكرانيا تظل على عاتق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف شولتز خلال حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه "من الضروري أن يفهم بوتين أنه لن ينجح في هجومه وأنه يجب عليه سحب القوات.. وهذا هو أساس المحادثات".

واعترف المستشار الألماني بأن الحرب الروسية-الأوكرانية المستمرة منذ عام واحد، قد وصلت إلى طريق مسدود وخلفت قدرًا هائلاً من الضرر في أوكرانيا، لكن في الوقت نفسه أكد شولتز أنه لن يضغط على الأوكرانيين لتقديم تنازلات غير مواتية بالنسبة لهم.

وشدد شولتز على أنه "لن تكون هناك قرارات بدون موافقة الأوكرانيين"، مضيفًا أن "بوتين أخطأ بشكل واضح في تقدير قوة أوكرانيا وكذلك وحدة جميع حلفائها في تحدي الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير 2022".

وأضاف شولتز: "من الصعب للغاية الحكم على الأشياء التي ستحدث في أوكرانيا خلال الفترة القادمة، لكن هناك أمرًا واضحًا تمامًا وهو مواصلة ألمانيا لدعم أوكرانيا بالمساعدات المالية والإنسانية وأيضًا بالأسلحة".

وأشاد شولتز بجهود الرئيس الأمريكي جو بايدن وقيادته خلال الأزمة الدولية الحالية، مشيرا إلى أن بايدن "مُطلع للغاية على العلاقات الدولية.. أعتقد أنه أحد أمهر الرؤساء الذين يعرفون كيف تسير الأمور في العالم، وهو أمر مهم في الأوقات التي تصبح أكثر خطورة".