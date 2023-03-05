برلمانية: البلوجرز يحببون الأطفال في التدخين ويقدمون سمومًا للشباب

أكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس نواب، على تفاصيل التقدم بطلب الإحاطة لمنع تدخين الأطفال، مشددة على أن هناك نكهات متعددة للفيب والتدخين، كما أن هناك عددًا من البلوجر يحببون التدخين للأطفال.

وأوضحت "علي"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لابد أن يكون هناك وقفة فيما يخص تدخين الأطفال، مؤكدة أنها ليس هناك معلومات بخصوص تدخين الأطفال في فئة العمرية أقل من 18 عامًا، مشددة على أنه لو لم تتم السيطرة على تدخين الأطفال سيستمر صرف الملايين على مبادرات الصحة.

وتابعت: "في الشوارع هناك أولاد وبنات يدخنون في الشارع"، موضحًا أن هذا حرية شخصية لكن لابد أن يكون في العمر المناسب، حيث إنها سموم تباع للأطفال، كما أن هناك بعض الشركات التي تقدم الشعارات لتحبب الأطفال فى التدخين.

وأشارت إلى أن هناك تفاهمًا من قبل لجنة الصحة بالنواب، وتم العمل على المشروع بشكله الإنساني، مؤكدة أن هناك سلسلة من الجلسات بداية من التقدم بطلب إحاطة واستدعاء كافة الجهات المعنية.