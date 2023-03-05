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وزير الصحة الألماني يعلن تطبيق الملف الإلكتروني لكل المرضى في 2024

برلين - د ب أ
نشر في: الأحد 5 مارس 2023 - 7:40 م | آخر تحديث: الأحد 5 مارس 2023 - 7:40 م
أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، أن من المنتظر أن يكون لكل مريض مؤمن عليه ملفه الإلكتروني الخاص به في العام المقبل.

وأعلن الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في صحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، أن "الملف الإلكتروني سيكون ملزما للجميع بحلول نهاية العام المقبل. وكل من لا يعترض صراحة على ذلك سيتم تضمينه تلقائيا (في هذه الملفات)".

ويعتزم لاوترباخ تقديم مقترحه بهذا الخصوص أمام مجلس الوزراء الألماني غدا الاثنين، ويتضمن المقترح أيضا جعل الوصفة الطبية (الروشتة) الإلكترونية ملزمة في عام 2024.

يذكر أن الملف الإلكتروني سيغني على سبيل المثال عن الأشعة السينية على الأسطوانات وعن الملفات الورقية والفاكسات حيث سيكون من الممكن معاينة كل هذه الأشياء عن طريق الهاتف المحمول أو الكمبيوتر.

وسيتيح الملف الإلكتروني للأطباء وأخصائيي العلاج وأطقم التمريض والقابلات تكوين صورة عن الحالة الصحية لمرضاهم أو التعرف على تاريخهم المرضي دون نقصان عن طريق نقرات قليلة.

يذكر أن الملف الإلكتروني للمرضى مطروح كعرض اختياري منذ يناير 2021 لـ74 مليون شخص لديهم تأمين صحي قانوني، لكن نسبة من استخدم هذا العرض بلغ وفقا لتصريحات لاوترباخ أقل من 1% من المرضى حتى الان.

من جانبها، حثت الرابطة العليا للتأمين الصحي القانوني اليوم على المضي قدما في تطبيق الملف الإلكتروني وقالت: "يمكن للملف الإلكتروني للمريض أن يتحول إلى جوهر ولب نظام رعاية صحية محدث".

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