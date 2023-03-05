انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا بالدقهلية

أعلن أيمن محافظ الدقهلية انطلاق "حملة طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا "الجرعة التنشيطية"، بداية لمن هم في عمر 12 عامًا فما فوق، ولجميع الفئات على مستوى المحافظة، وذلك من خلال فرق التطعيم التي تجوب دواوين المصالح الحكومية وكل المنشآت الرياضية والمدارس، والشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

ويأتي ذلك لتحفيز وتشجيع المواطنين على التطعيم وتعريفهم بمدى الأهمية والفائدة من التطعيم بشكل عام في الحفاظ على الصحة والوقاية من الإصابة بالمرض.

وقال المحافظ، إن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم كل أوجه الدعم لفرق العمل بالحملة بمراكز ومدن وقرى الدقهلية لتحقيق أهدافها المرجوة.

وأوضح المحافظ، أن تنفيذ الحملة بداية من اليوم 5 مارس حتى انتهاء التغطية لكل الفئات المستهدفة لتشمل جميع المناطق علي مستوي المحافظة من خلال فرق متحركة وثابتة بجميع الأماكن؛ حرصا على صحة وسلامة الجميع من أبناء الدقهلية بإشراف، وتنفيذ مديرية الصحة بالدقهلية.

من جانبها قالت الدكتورة عبير عبد الغني مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة، إنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، وبمتابعة وإشراف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بدأت الحملة أعمالها اليوم في عدد من الوحدات الحكومية في مقدمتها ديوان عام المحافظة لتطعيم العاملين بالجرعة التنشيطية المشار إليها.

وقالت إن هناك 750 فريقًا طبيًا بمديرية الصحة، يتم من خلالهم طرق الأبواب بكل المناطق بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف من الحملة، مضيفة أنه نسبة التغطية للتطعيم بالدقهلية تبلغ 70%، وأن المستهدف من حملة طرق الأبواب هذه المرة هو مضاعفة هذه النسبة بنطاق المحافظة لتحقيق الحماية المجتمعية من المرض.

وتابعت أن كل التطعيمات للجرعة التنشيطية متوفرة، ويتم نقلها وفق نظام تبريد مخصوص للحفاظ على درجه حرارتها المناسبة.

وأكد المحافظ، ضرورة متابعة التنسيق الكامل لقطاع الصحة مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لتحقق الحملات أهدافها المرجوة، مشيرًا لضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم، والمجتمع من خطر الإصابة.