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السعودية.. أمر ملكي بتعيين سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرا للإعلام

هديل هلال
نشر في: الأحد 5 مارس 2023 - 3:16 م | آخر تحديث: الأحد 5 مارس 2023 - 3:16 م

 

صدرت، اليوم الأحد، مجموعة من الأوامر الملكية السعودية، أبرزها تعيين سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرا للإعلام، والمهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان، وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأحد، صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها:

الرقم: أ / 307
التاريخ: 13 / 8 / 1444هـ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 330) بتاريخ 10 / 6 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 62) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين المهندس/ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

ثانياً: يعين الأستاذ سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيراً للإعلام.

ثالثًا: يعين الأستاذ حمود بن بداح المريخي، مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

رابعًا: يعين الفريق محمد بن عامر بن محمد الحربي، نائباً لرئيس الاستخبارات العامة.

خامسًا: يعين الأستاذ راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة.

سادسًا: يعين الدكتور عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان، محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.

سابعًا: يعين الأستاذ اسماعيل ابن سعيد ابن علي الغامدي، مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.

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