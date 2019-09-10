مسئول ياباني سابق: ينبغي أن تتعهد مجموعة السبع بالتخلي عن الأسلحة النووية في قمة هيروشيما

أكد تاداتوشي أكيبا العمدة السابق لمدينة هيروشيما اليابانية ، إن مجموعة الدول السبع الصناعية يجب أن تعلن عن استراتيجية "عدم الاستخدام الأول" للسلاح النووي خلال القمة المزمعة بينهم في مايو المقبل في هيروشيما.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن أكيبا قوله خلال حفل استلامه جائزة للسلام من مجموعة إسلامية بريطانية في لندن أمس إن اليابان، بصفتها مضيفة القمة، يمكنها قيادة الجهود للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعدم استخدام الأسلحة النووية في حربه على أوكرانيا، لكن يتعين على أعضاء مجموعة السبعة "تحقيق أهداف أعلى".

وأضاف صاحب الـ80 عامًا: "استضافة هيروشيما لقمة مجموعة السبع يجب أن يكون نقطة البداية للتعهد باستراتيجية عدم الاستخدام الأول للأسلحة النووية".

وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وهو مشرع يمثل دائرة انتخابية في هيروشيما، بتقديم رؤيته لعالم خالٍ من الأسلحة النووية في القمة، والتي سينضم إليها قادة آخرون من أعضاء مجموعة السبع - بريطانيا وكندا وفرنسا ، ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة ، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك ، لا تزال اليابان في معضلة سياسية عندما تدعو إلى إلغاء الأسلحة النووية بينما تعتمد في الوقت نفسه على الأسلحة الأمريكية للحماية، وفقا لكيودو.

وأعرب أكيبا عن أمله في أن تتحد مجموعة الدول السبع بشأن "عدم الاستخدام الأول" ، قائلا إن قادة الدول، كجزء من مجموعة العشرين، وقعوا بالفعل إعلانًا في إندونيسيا في نوفمبر الماضي يؤكد "استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية غير مسموح بها ".