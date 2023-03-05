أرتيتا : نيلسون قد يصبح مهما بعد تسجيله الهدف القاتل أمام بورنموث

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، إن ريس نيلسون أثبت قيمته في مساعي الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وأشاد اللاعب بهدف الفوز على بورنموث الذي سجله في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت مساء السبت، ووصف تلك اللحظة بأنها رائعة.

وتقدم بورنموث بهدفين نظيفين قبل أن يتمكن أرسنال من قلب النتيجة والفوز 3 / 2 ليبقي فارق الخمس نقاط بينه وبين مانشستر سيتي في الصدارة قائما.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنها المرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان التي يتمكن فيها أرسنال من قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز.

وقال نيلسون لشبكة "سكاي سبورتس الإخبارية" :" كانوا شهرين في غاية الصعوبة بالنسبة لي، كنت عائدا لتوي من الإصابة، وعندما دخل هذا الهدف كانت لحظة رائعة بالنسبة لي".

وأضاف :"أتواجد هنا طوال حياتي، هذا يعني الكثير لي. كان تسديدة رائعة، سعيد بالهدف وأتمنى أن يكون الأول من الكثير من الأهداف".

وينتهي عقد نيلسون - 23 عاما - هذا الصيف وشارك في المباراة كبديل للمرة الأولى منذ 12 نوفمبر الماضي، حيث غاب بسبب إصابة في الفخذ.