البريميرليج: صلاح محطم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

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تغنى الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي "البريميرليج" بإنجاز محمد صلاح، نجم ليفربول، التاريخي، وتربعه على عرش هدافي النادي في المسابقة، متخطيًا روبي فاولر، إلى جانب مواصلته تحطيم الأرقام القياسية.

نجح صلاح في تخطي أسطورة ليفربول روبي فاولر، ليصبح النجم المصري الهداف التاريخي للريدز في البريميرليج برصيد 129 هدفًا.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليج عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أربعة أرقام قياسية حطمها صلاح، معلقًا عليها:" محمد صلاح..محطم الأرقام في البريميرليج".

وأوضح البريميرليج أن محمد صلاح يتربع على عرش الهدافين الأفارقة في البريميرليج برصيد 131 هدفًا.

إلى جانب تحقيقه للهداف التاريخي لليفربول في البريميرليج برصيد 129 هدفًا متخطيًا روبي فاولر.

بالإضافة للرقم المميز لـ محمد صلاح الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي بالقدم اليسرى بواقع 104 هدف.

بينما جاء الرقم القياسي الرابع لـ محمد صلاح كونه أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي "38 مباراة" بتسجيله 32 هدفًا.