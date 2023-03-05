الرئيس العراقي: جاهزون لاستعادة دور العراق البنّاء على الساحتين الإقليمية والدولية

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أن العراق على أهبة الاستعداد لاستعادة دوره البنّاء على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، التي ألقاها نيابة عنه مستشاره عدنان إبراهيم محمد، في مؤتمر منتدى أربيل السنوي الثاني حول (نقاط التحول ومستقبل الشرق الأوسط).

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية -حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن رشيد أكد أن "الأطراف السياسية المعنية عازمة على إيجاد أرضية مشتركة وبناء توافق وطني"، مشيرا إلى أن "تشكيل الحكومة العراقية الجديدة استغرق بعض الوقت، لكن الانتخابات أسفرت عن نتائج مثمرة، حيث تمكنا من تعبئة الدعم لمساندة الحكومة الجديدة لتنفيذ برنامجها الوزاري الطموح، بما في ذلك إصلاح وتشييد البنى التحتية العامة، ومعالجة أزمة السكن والبطالة".

وقال الرئيس العراقي إن "العراق الجديد يهدف إلى تعزيز العلاقات مع جيرانه على أساس الاحترام المتبادل، كما يسعى من خلال الطرق الدبلوماسية إلى معالجة الملفات المشتركة المتعلقة بأمن الحدود وتدفق المياه من دول المنبع لتأمين حصص كافية من المياه لجميع الأطراف".